Асадов встретился с Куртулмушем

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12 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем, находящимся в Азербайджане с официальным визитом.

Согласно информации пресс-службы Кабинета министров, в ходе встречи подчеркивалось, что 2023 год является особенно знаменательным для обеих стран: в этом году отмечается 100-летие общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летие основания Турецкой Республики.

Отмечалось, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах в соответствии с принципом «Одна нация, два государства», говорилось о том, что благодаря усилиям глав государств связи между двумя странами достигли самой высокой вершины стратегического партнерства и союзничества.

Высокую оценку получила роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений. Стороны отмечали, что Милли Меджлис и Великое Национальное Собрание Турции осуществляют взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на международных плозадках.

На встрече состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим расширением азербайджано-турецких отношений в области транспорта, сельского хозяйства, туризма, а также в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.