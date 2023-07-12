Гафарова встретилась с Куртулмушем (фото)

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12 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем.

Сначала между председателями парламентов состоялась встреча один на один, уточняет «Азертадж».

Председатель ВНСТ ознакомился с экспонатами в зале памяти Гейдара Алиева, оставил запись в Книге почетных гостей.

Затем между сторонами состоялась встреча в расширенном составе.

Сахиба Гафарова поздравила председателя Великого Национального Собрания Турции с избранием на эту должность, отметила, что переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана главой государства на проведенных в Турции выборах было с радостью встречено и в Азербайджане.

Была подчеркнута важная роль личных дружеских отношений глав государств в достижении сегодняшнего высокого уровня азербайджано-турецкого братства, единства и стратегического союзничества.

Председатель Милли Меджлиса сказала, что наши государства и народы находятся рядом и в горе, и в радости.

Говоря о том, что между двумя странами налажены широкие связи на уровне парламентов, как и во всех сферах, Сахиба Гафарова отметила, что законодательные органы успешно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Она выразила уверенность в том, что Соглашение о сотрудничестве, подписанное в апреле нынешнего года между Милли Меджлисом и ВНСТ, внесет вклад в дальнейшее развитие отношений.

Председатель ВНСТ также был проинформирован о проводимой на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях восстановительно-созидательной работе и ходе мирного процесса.

Нуман Куртулмуш, выразив удовлетворение первым визитом в Азербайджан в качестве председателя ВНСТ, отметил, что братское Азербайджанское государство и народ переживают важный исторический период. Он подчеркнул, что освобождение Азербайджаном своих земель от 30-летней оккупации является исторической победой и свидетельством могущества страны в регионе Южного Кавказа.

Председатель Великого Национального Собрания Турции сказал, что сегодня и Турция продвигается к важным целям, за 100 лет она прошла большой путь развития. Он высоко оценил братскую поддержку Азербайджанского государства и народа во время произошедшего в феврале этого года землетрясения.

На встрече состоялся обмен мнениями и на другие темы, представляющие интерес для сторон.