Завтра в Азербайджане будет дождливо

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13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами осадки, в течение дня преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах полуострова вероятны кратковременные дожди. Будет дуть северный ветер.

Как сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы на 762 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 40-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем в некоторых восточных районах Балакян-Шекинской зоны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21 ° тепла.