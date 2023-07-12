Григорян: Встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе может состояться раньше 21 июля

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Планировавшаяся на 21 июля встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться раньше, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Возможно, что эта встреча в Брюсселе состоится намного раньше, чем 21 июля», – сказал Григорян в интервью армянской службе радиостанции «Голос Америки».

По словам Григоряна, переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые проводятся в Брюсселе, Москве или Вашингтоне, – «взаимодополняющие».

«Повестка переговоров, обсуждаемые вопросы почти одни и те же. А вовлеченность США в регионе помогает обеспечить стабильность, и мы считаем важным вовлеченность США в переговоры, поскольку Вашингтон прилагает большие усилия для продвижения переговоров», – отметил Григорян.