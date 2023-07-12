Индонезия арестовала судно под флагом Ирана

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Судно MT Arman 114 под флагом Ирана, перевозившее 272 568 метрических тонн легкой сырой нефти, а также экипаж из 28 граждан Сирии и трех других пассажиров арестовали в Индонезии.

Об этом сообщает France 24.

Соединенные Штаты Америки и союзники обвинили Иран в использовании переполненных судоходных путей в Персидском заливе и других местах, чтобы обойти западные санкции в отношении его ядерной программы.

Танкер MT Arman 114 под флагом Ирана «подозревается в осуществлении незаконной перегрузочной деятельности» в исключительной экономической зоне Индонезии, отмечается в заявлении службы морской безопасности.

Судно арестовали после того, как в Индонезии обнаружили, что с него, вероятно, перегрузили сырую нефть на судно MT S Tinos под флагом Камеруна. «Два судна были пойманы с поличным во время перевалки сырой нефти», – добавили в службе морской безопасности.

Отмечается, что танкер выключил систему информации о судоходстве и не поднял флаг. Когда к нему приблизились, он пытался убежать. Его задержали с помощью Малайзии, которая «развернула специальные морские войска с использованием вертолетов».