В США обсуждают возможность передачи дальнобойных ракет Украине

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В администрации президента США Джо Байдена идут обсуждения, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным источников газеты, в администрации Соединенных Штатов идут «непубличные дискуссии» в отношении поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ATACMS. Представители американского оборонного сектора рассказали The New York Times, что арсенал тактических баллистических ракет относительно небольшой, и ATACMS предназначаются для других планов Пентагона.

Представитель компании — разработчика ракет Lockheed Martin указала, что начиная с 1980-х годов всего было изготовлено около 4 000 таких ракет.

«Передача их Украине поставит под угрозу готовность ВС США в других горячих точках», — подчеркивает газета.

Издание утверждает, что Вашингтон пока не может решиться передать Киеву ракеты, хотя и признает, что украинской армии не хватает снарядов для контрнаступления.