Начался визит главы турецкого парламента в Азербайджан

11 июля делегация во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул, сообщает «Азертадж».
Нумана Куртулмуша встречали в аэропорту первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава азербайджано-турецкой межпарламентской рабочей группы Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.