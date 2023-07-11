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Главное Политика

Начался визит главы турецкого парламента в Азербайджан

Начался визит главы турецкого парламента в Азербайджан

11 июля делегация во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул, сообщает «Азертадж».

Нумана Куртулмуша встречали в аэропорту первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава азербайджано-турецкой межпарламентской рабочей группы Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

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