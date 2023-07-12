Украина застраховала все свои АЭС

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Украина заключила договор страхования на случай ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях. В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС, Украина может получить страховую компенсацию. Об этом сообщил «Энергоатом» во вторник, 11 июля.

«В июне текущего года «Энергоатом» заключил договор страхования более чем на 5 млрд грн относительно ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины. В соответствующем договоре, в частности, отмечается, что страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется с отлагательным условием после освобождения станции от захватчиков, поскольку в настоящее время она не контролируется Украиной и единственным легитимным оператором – ГП НАЭК «Энергоатом», – говорится в сообщении.

Подобные исключения по военным причинам ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях «Энергоатома» и являются стандартной мировой практикой, отметили в компании.

Что касается всех других АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, то страхование за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, действует в полной мере.

В «Энергоатоме» отметили, что соблюдают все требования национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный ущерб и делают все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях вооруженного вторжения РФ против Украины и захвата Запорожской АЭС.