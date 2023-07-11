Шойгу пригрозил Украине ударом кассетными боеприпасами

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска будут использовать кассетные боеприпасы в качестве ответной меры на поставки их Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Шойгу, Россия «воздерживалась и воздерживается» от применения кассетных боеприпасов во время войны в Украине, так как понимает, «какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения».

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — сказал глава Минобороны РФ.

Он добавил, что у России на вооружении есть кассетные боеприпасы «на все случаи жизни», и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее». По его мнению, поставка Украине таких снарядов приведет к затягиванию войны.

«Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами», — заявил Шойгу.