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Алиев заявил, что не позволит запятнать полицию

Алиев заявил, что не позволит запятнать полицию

Забрасывание полиции камнями никому не делает чести.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

Назвав это преступлением, глава государства подчеркнул, что если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что любой может бросать в нее камни. «Это совершенно неприемлемо. Мы не собираемся потакать кому-то. Если понадобится, мы накажем кого следует так, что он пожалеет о содеянном», – отметил президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что наша полиция днем и ночью охраняет общественный порядок, и в стужу, и в зной, в горах, в Карабахе. Он подчеркнул, что не позволит запятнать полицию.

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