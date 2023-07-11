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Алиев: Армения официально признала параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села

Алиев: Армения официально признала параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села

Наша позиция по мирным переговорам ясна, логична, опирается на международное право. Считаю, что на этих принципах, на основе норм и принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что последние раунды переговоров и планируемые через несколько дней контакты на высшем уровне преследуют цель еще больше приблизиться к мирному соглашению. «Мы желаем этого, мы выдвинули эту инициативу. Однако, еще раз говорю, не все зависит от нас, противоположная сторона тоже должна быть готова к этому и должна перенести излагаемые на словах принципы и на бумагу», – сказал президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув позитивное продвижение в позиции Армении, глава государства отметил: «Если в октябре прошлого года она (Армения) признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села. Это следует расценивать как позитивный факт. Сейчас настало время, чтобы эти же слова были закреплены и на бумаге, чтобы были поставлены подписи и налажены отношения. Во всяком случае, мы продолжим наши усилия в этом направлении», – добавил президент Ильхам Алиев.

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