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Алиев: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов

Алиев: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов

Мы смогли защитить свое достоинство и смогли защитить свои интересы, сломав все направленные на нас стрелы. Лишних слов не надо, все и так очевидно.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии. Его слова приводит «Азертадж».

«Все уже видят и должны видеть и знать, что никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов. Я думаю, что таких попыток больше не будет», – подчеркнул глава государства.

При этом президент отметил, что работы по модернизации Вооруженных сил, углублению реформ в этой области, созданию и совершенствованию новых вооруженных формирований, в том числе закупке самого современного вооружения и техники в последующие годы идут согласно планам. Реформы, проводимые в Вооруженных силах Азербайджана после Второй Карабахской войны, еще не завершены, в том числе структурные реформы. Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий, конечно, с учетом масштабов Азербайджана.

«С точки зрения структурных реформ, управления и самообороны, мы создаем такую силу, которая позволит нам чувствовать себя абсолютно уверенно в географии, где мы расположены. И сегодня это так, но должно быть сделано еще больше. Хочу сказать еще раз – это такая сфера, где нужно меньше говорить и больше делать. Именно поэтому я не хочу говорить больше. В любом случае, азербайджанский народ может быть уверен, что наша безопасность в надежных руках. Однако азербайджанский народ и впредь может и должен жить спокойно», – отметил глава государства.

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