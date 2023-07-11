МККК о сегодняшнем инциденте на ППП «Лачин»

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МККК выступил с заявлением в связи с сегодняшним инцидентом на ППП «Лачин». В организации утверждают, что водители, у которых были найдены коммерческие товары, были «наемными сотрудниками» МККК и с ними уже «расторгли договоры о предоставлении услуг».

«МККК осведомлен о обеспокоенности по поводу несанкционированного перемещения товаров по Лачинскому коридору и считает подобные действия неприемлемыми. Сообщаем, что ни в одном принадлежащем МККК транспортном средстве не было обнаружено никаких несанкционированных предметов. Весь перевозимый груз подлежит таможенной проверке Азербайджанской Республикой.

Сожалеем, что четверо наемных водителей без нашего ведома попытались перевезти товары коммерческого назначения на собственных транспортных средствах, на которых временно был вывешен логотип МККК. Ни в одном автомобиле, принадлежащем МККК, не было обнаружено несанкционированных товаров», – уверяют в организации.