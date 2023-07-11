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В Центробанке рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие страховки на недвижимость

В Центробанке рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие страховки на недвижимость

Центральный банк Азербайджана не планирует принятия жестких мер за отсутствие страхового полиса недвижимого имущества.

Об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев, передает Trend.

По его словам, в области пропаганды страхования недвижимого имущества граждан ЦБА провел большую работу.

«Сегодня мы видим эффективность проведенных в предыдущие годы работ и, возможно, что в отношении граждан не будут приниматься жесткие меры механизмов штрафования», – подчеркнул Алиев.

По словам гендиректора ЦБА, владельцы недвижимого имущества могут воспользоваться как обязательной, так и добровольной формой страхования.

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