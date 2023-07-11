В Центробанке рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие страховки на недвижимость

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Центральный банк Азербайджана не планирует принятия жестких мер за отсутствие страхового полиса недвижимого имущества.

Об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев, передает Trend.

По его словам, в области пропаганды страхования недвижимого имущества граждан ЦБА провел большую работу.

«Сегодня мы видим эффективность проведенных в предыдущие годы работ и, возможно, что в отношении граждан не будут приниматься жесткие меры механизмов штрафования», – подчеркнул Алиев.

По словам гендиректора ЦБА, владельцы недвижимого имущества могут воспользоваться как обязательной, так и добровольной формой страхования.