РосСМИ: «Такое произошло впервые»

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Убийство в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого стало первым известным случаем, когда участвовавшего в войне с Украиной высокопоставленного российского офицера убивают не на фронте, а в глубоком российском тылу.

Ранее Ржицкий был командиром подлодки «Краснодар», наносившей удары по Украине. Об этом пишет российское издание «Агентство».

Об убийстве Ржицкого сообщил Телеграм-канал Shot, позже информацию подтвердили в администрации Краснодара.

По данным канала, офицера подкараулили на пробежке около спорткомплекса «Олимп» и четыре раза выстрелили ему в грудь и спину. Ржицкий использовал приложение Strava, в котором, в том числе, можно выкладывать маршруты пробежек.

Как пишет Телеграм-канал Baza, убийца мог выследить офицера именно по этому приложению.

По данным Baza, подозреваемый попал на камеры наблюдения, полиция разыскивает мужчину 30-40 лет.

Главное управление разведки Минобороны Украины 10 июля опубликовало новость об убийстве Ржицкого. В публикации, в том числе, содержался ряд ранее неизвестных деталей убийства: в разведке заявили, что убийство произошло около шести утра, убийца совершил семь выстрелов, а в парке было безлюдно из-за дождя. При этом ответственность за убийство офицера ГУР на себя не взяло.

Ржицкий – капитан второго ранга, ранее командовал подводными лодками «Алроса» и «Краснодар». Он имеет причастность к удару крылатыми ракетами по Виннице 14 июля 2022 года, в результате которого погибли 27 человек.

Когда точно Ржицкий перестал командовать подлодкой «Краснодар», неизвестно. Из сохраненной версии страницы администрации Краснодара следует, что в январе 2022 года он еще не работал в отделе по мобилизационной работе. Более поздних архивных версий страницы нет.

Сейчас на сайте администрации Ржицкий есть, он указан как заместитель начальника отдела по мобилизационной работе.

Судя по сервису Strava, Ржицкий стал регулярно бегать в Краснодаре в октябре. До этого он бегал и ездил на велосипеде в основном в Севастополе, также он загружал в сервис пробежки из Новороссийска.

В одной из публикаций за сентябрь после пробежки он жаловался на то, что работающие в Севастополе глушилки GPS исказили его путь.

Напомним, Ржицкий сам дал киллеру свои координаты, так как выложил маршрут пробежки в одном из интернет-приложений.