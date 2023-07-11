В Киеве раскрыли детали ликвидации командира субмарины, которая била «Калибрами» по Украине

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Главное управление разведки Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки «Краснодар» Сергея Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В российском Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий – бывший командир подводной лодки «Краснодар» Черноморского флота МВФ РФ», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, 10 июля Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. Около шести часов утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений бывший командир скончался на месте.

«Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего», – добавили в разведке.