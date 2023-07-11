Кремль заявил, что Путин с пониманием отнесся к решению Эрдогана |
Россия отреагировала на решение Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО |
Стали известны детали тайных договоренностей Путина с Пригожиным |
Армяне открыли огонь по Нахчывану, Ходжалы и Ходжавенду |
США могут разблокировать продажу F-16 Турции |
Швеция поддержит членство Турции в Евросоюзе |
В НАТО договорились о действиях на случай нападения России |
Эрдоган согласился поддержать вступление Швеции в НАТО |
Азербайджан и Венгрия близки к заключению газового контракта |
Главное Мир

В России заявляют о «проблемах с сердцем» у арестованного «генерала Армагеддона»

В России заявляют о «проблемах с сердцем» у арестованного «генерала Армагеддона»

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что на исходе понедельника семье генерала Сергея Суровикина так и не поступило никаких вестей о его судьбе. Несмотря на повод — 20-летие дочери военного. Родные сетуют, что никому из них «просто по человечески» никто так и не объяснил, что происходит и они пребывают в полном неведении. Супруга Суровикина закрылась от всех, даже от самых близких. Именинница дочь живет отдельно от родителей и учится. Девушка недавно сдала сессию и не может понять, где её отец.

Соратники «генерала Армагеддона» переживают, что от «почетного члена ЧВК «Вагнер» могут избавиться, обставив все, как инфаркт миокарда.

Пару лет назад у Сергея Суровикина были диагностированы проблемы с сердцем. Медики даже подозревали у него наличие там опухоли.

Теги:
Из этой рубрики
Странности поведения МККК: теперь еще и контрабанда
Мир

Странности поведения МККК: теперь еще и контрабанда

2023/07/11, 14:27
Зеленский раскритиковал страны НАТО
Мир

Зеленский раскритиковал страны НАТО

2023/07/11, 14:19
Кремль заявил, что Путин с пониманием отнесся к решению Эрдогана
Мир

Кремль заявил, что Путин с пониманием отнесся к решению Эрдогана

2023/07/11, 13:53
ВСУ ликвидировали еще одного российского генерала
Мир

ВСУ ликвидировали еще одного российского генерала

2023/07/11, 13:18
РосСМИ: «Такое произошло впервые»
Мир

РосСМИ: «Такое произошло впервые»

2023/07/11, 13:10
Байден встретится с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО
Мир

Байден встретится с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО

2023/07/11, 12:24
В Киеве раскрыли детали ликвидации командира субмарины, которая била «Калибрами» по Украине
Мир

В Киеве раскрыли детали ликвидации командира субмарины, которая била «Калибрами» по Украине

2023/07/11, 11:56
Общественное телевидение Армении перестало называть Карабах "арцахом"
Мир

Общественное телевидение Армении перестало называть Карабах «арцахом»

2023/07/11, 11:48
Салливан: Запасы артиллерии ВСУ уже на исходе
Мир

Салливан: Запасы артиллерии ВСУ уже на исходе

2023/07/11, 11:41