В России заявляют о «проблемах с сердцем» у арестованного «генерала Армагеддона»

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Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что на исходе понедельника семье генерала Сергея Суровикина так и не поступило никаких вестей о его судьбе. Несмотря на повод — 20-летие дочери военного. Родные сетуют, что никому из них «просто по человечески» никто так и не объяснил, что происходит и они пребывают в полном неведении. Супруга Суровикина закрылась от всех, даже от самых близких. Именинница дочь живет отдельно от родителей и учится. Девушка недавно сдала сессию и не может понять, где её отец.

Соратники «генерала Армагеддона» переживают, что от «почетного члена ЧВК «Вагнер» могут избавиться, обставив все, как инфаркт миокарда.

Пару лет назад у Сергея Суровикина были диагностированы проблемы с сердцем. Медики даже подозревали у него наличие там опухоли.