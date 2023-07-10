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Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение 3 месяцев

Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение 3 месяцев

Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, не обращая внимания на опасения других западных оборонных компаний, которые, как сообщается, имеют место в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

Крупнейший в Германии производитель оружия также будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе, который будет расположен в западной части страны, заявил в эксклюзивном интервью CNN генеральный директор Армин Паппергер.

«[Украинцы] должны помочь себе – если им всегда придется ждать [пока] европейцы или американцы [которые] помогут им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно», – сказал он.

Паппергер заявил, что заводские рабочие будут строить и ремонтировать бронетранспортер Rheinmetall Fuchs, названный в честь немецкого слова «лиса», по лицензии на заводе.

Rheinmetall (RNMBF) будет эксплуатировать завод в партнерстве с украинской государственной оборонной группой «Укроборонпром», которой также будет принадлежать объект. В мае компании объявили о соглашении об увеличении «мощностей оборонных технологий» Украины.

На данный момент, по словам Паппергера, получение большего количества боеприпасов является более важным приоритетом, чем производство большего количества танков.

По его словам, Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 000 до 600 000 в следующем году, и большая часть этого дополнительного производства будет предназначена для поставок в Украину.

Теоретически, добавил он, Rheinmetall может обеспечить 60% необходимых Украине артиллерийских боеприпасов.

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