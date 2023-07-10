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В Кремле ждут разъяснений Турции по поводу командиров «Азова»

В Кремле ждут разъяснений Турции по поводу командиров "Азова"

Россия и Турция поддерживают диалог на высоком и высшем уровнях, Москва будет использовать эти каналы, чтобы разъяснить Анкаре свою позицию по передаче Киеву в нарушение договоренностей находившихся на турецкой территории командиров батальона «Азов».

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», – подчеркнул Песков.

«Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и высшем уровне. Мы будем использовать эти каналы диалога, для того чтобы, первое, это разъяснять нашу позицию, и, конечно, [будем] учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях», – добавил представитель Кремля.

Российская сторона в диалоге с Турцией рассчитывает получить разъяснения по ситуации с передачей Киеву командиров нацбатальона «Азов».

«Безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего и будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация с передачей Украине командиров батальона «Азов» не повлияет на реализацию совместного газового хаба России и Турции, заявил Песков.

«Нет, это никак не связано, – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. – Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, они действительно многогранны. И торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать».

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