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В Кабмине опровергли запрет на имя Мамед

В Кабмине опровергли запрет на имя Мамед

Никаких обсуждений в Терминологической комиссии Кабинета министров по именам Мамед и Мяммяд не проводилось, никаких заявлений какому-либо медиа-субъекту и журналистам не было сделано. Запрета на эти имена нет.

Об этом сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете Министров Азербайджана Саялы Садыгова, передает Report.

Она опровергла утверждения, распространенные в социальных сетях: «В комиссию обращаются в связи с формой написания имен. Мы контролируем написание имен в связи с правилами орфографии азербайджанского языка».

Садыгова подчеркнула, что в 2015 году обсуждался вопрос о том, какое написание имен Мамед, Магомед, Мяммяд и Мухаммед считается правильным, при этом было рекомендовано их написание в двух формах – Мяммяд и Мухаммед: «Наша работа не в том, чтобы запретить имя. Комиссия предоставляет информацию о правилах их правильного написания”.

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