СГБ задержала планировавшего теракт в Азербайджане иностранца

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Служба государственной безопасности (СГБ) задержала гражданина Афганистана, планировавшего совершить теракт на территории Азербайджана.

Было установлено, что гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан (Fawzan Mosa Khan) 1990 г.р., войдя в сговор с другими лицами, планировал совершить террористический акт.

Стало известно, что он прибыл в Азербайджан из другого государства с намерением совершить преступные деяния, во время своего пребывания в городе Баку проводил наблюдения вокруг здания посольства с целью определения координат территории, на которой располагается здание посольства третьего государства в нашей стране, и планирования террористического акта, также занимался поиском лиц для привлечения их к совершению теракта, вступал в контакт с другими лицами для получения финансовой поддержки в приобретении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По факту в Следственном управлении СГБ в отношении Фавзана Муса Хана возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК АР, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время СГБ осуществляет комплекс следственно-оперативных и международно-правовых процедурных мероприятий для выявления круга лиц, планировавших террористический акт.