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В Генпрокуратуру направлены материалы по более чем 20 строительным компаниям

В Генпрокуратуру направлены материалы по более чем 20 строительным компаниям

В Генеральную прокуратуру Азербайджана направлены материалы по более чем 20 строительным компаниям.

Об этом сообщили в Госслужбе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

«В последнее время увеличилось число обращений, поступающих в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики о случаях, когда лица, строящие многоквартирные жилые дома (ЖСК, ООО и др.) требуют оплату от владельцев квартир за установку счетчиков в квартирах. При рассмотрении обращений было установлено, что договоры, заключенные между ЖСК и ООО и покупателями квартир, содержали требования об обеспечении счетчиками воды, электроэнергии и газа в квартирах, и оплату их установки вопреки требованиям законодательства», – говорится в информации.

Согласно действующему законодательству, приобретение и установка счетчиков воды, электроэнергии и газа для населения должны осуществляться за счет застройщиков. При этом застройщики или третьи лица не могут требовать оплатить стоимость счетчика. В связи с наличием признаков мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и обмана потребителей в действиях должностных лиц, занимающихся этой деятельностью, в июне в Генеральную прокуратуру было направлено 29 обращений граждан, поступивших в Государственную службу в отношении пятнадцати МТК и восьми ООО.

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