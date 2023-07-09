Противостояние с Пекином стоило Джеку Ма более $850 млрд

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Компании Джека Ма потеряли больше $850 млрд стоимости из-за конфликта бизнесмена с Пекином. Об этом пишет Bloomberg, подводя итоги развернутой в отношении миллиардера кампании китайских властей, которая длилась почти три года.

В пятницу, 7 июля, власти КНР заявили, что завершают расследование в отношении основанного Ма финтех-стартапа Ant Group, которому предстоит выплатить штраф в размере $1 млрд. Это расследование началось после того, как миллиардер в октябре 2020 года раскритиковал китайских регуляторов, обвинив их в противодействии инновациям. В ответ Пекин заблокировал IPO Ant Group, которое должно было стать крупнейшим в истории, и наложил рекордный штраф на другую компанию Ма — Alibaba.

Впрочем, издержки для Alibaba и Ant не ограничиваются штрафами. После отмены первичного размещения Ant Group пришлось пересмотреть свою бизнес-модель: свернуть операции в чувствительных секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками. В результате оценка компании, которая после IPO ожидалась на уровне $315 млрд, упала до $78,5 млрд, пишет Bloomberg.

Ранее на этой неделе Ant предложила выкупить до 7,6% своих акций, чтобы позволить сократить доли инвесторам, которые пострадали из-за многолетнего давления на компанию. Alibaba заявила, что может предложить часть своих акций Ant для выкупа.

Сама Alibaba тоже заметно пострадала, оказавшись в центре кампании властей КНР по ужесточению контроля над IT-сектором. В результате IT-гигант в марте объявил о разделении своего бизнеса на шесть подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. По данным FT, план был заблаговременно одобрен китайскими регуляторами. Акции Alibaba в пятницу подскочили на 8% на новости о завершении расследования Ant, а ее рыночная стоимость достигла $234 млрд. Однако это на $620 млрд меньше пиковой стоимости компании в 2020 году, пишет Bloomberg.

Сам Джек Ма, который занимает седьмое место среди самых богатых китайцев в глобальном рейтинге Forbes с состоянием $24,3 млрд, на время исчез из публичного поля на фоне давления на его компании. Тогда многие предположили, что он задержан или наказан Пекином за откровенную критику властей, писал американский Forbes. Однако в последнее время миллиардер стал все чаще появляться на публике. Например, в середине июня он принял участие в финальном этапе конкурса по математике, организованного Alibaba в Ханчжоу. Публичная активность Джека Ма больше связана с преподавательской деятельностью, а не с бизнесом. Президент Alibaba Майкл Эванс заявил по этому поводу, выступая на конференции Viva Tech в Париже: «Ну, во-первых, Джек жив. Ему хорошо, он счастлив. Он думает. Он преподает в университете в Токио и проводит больше времени в Китае».