Янь Цзюньцзе перестал быть миллиардером после резкого падения стоимости компании, пишет Forbes. Акции MiniMax подешевели более чем на 90% по сравнению с мартовским максимумом, а ее рыночная капитализация сократилась на 432 млрд гонконгских доллара ($55 млрд) на фоне усиления конкуренции в китайском секторе ИИ и растущих опасений инвесторов относительно перспектив отрасли.

Он стал самым молодым миллиардером в Китае после выхода MiniMax на Гонконгскую фондовую биржу в январе 2026 года: тогда Forbes оценивал его состояние в $3,2 млрд. На пике, в марте, состояние Цзюньцзе оценивалось в $12,6 млрд.

Однако к пятнице, 20 ноября, оно сократилось до $959,5 млн, по оценке издания. Основная часть состояния 37-летнего предпринимателя приходилась на долю в MiniMax.

Акции разработчика подешевели более чем на 90% относительно мартовских максимумов и опустились ниже цены размещения в ходе IPO. Среди причин падения аналитики называют жесткую конкуренцию на рынке ИИ и отсутствие у компании четкой стратегии выхода на прибыльность.