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Главное Мир

Турции угрожают природные катаклизмы

Турции угрожают природные катаклизмы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции предупредил жителей 15 черноморских районов страны о возможных природных катаклизмах из-за продолжающихся ливней. Ведомство объявило предпоследний, оранжевый уровень опасности. По данным телеканала A Haber, уже зафиксированы жертвы стихии.

Обрушившиеся на регион ливни привели к выходу из берегов рек в провинциях Бартын, Гиресун, Дюздже, Зонгулдак, Орду, Сакарья и Самсун, а также сходу селевых потоков, уточняет TRT. Спасатели на технике расчищают улицы и дороги городов.

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Турции угрожают природные катаклизмы
Мир

Турции угрожают природные катаклизмы

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