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ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы)

ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы)

Обнародованы правильные ответы тестовых заданий сегодняшнего вступительного экзамена по II группе специальностей вузов (в том числе экзамена по географии по III группе специальностей).

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Согласно информации ГЭЦ, правильные ответы закрытых заданий и заданий открытого типа, ответы которых могут быть закодированы.

Правильные ответы по II группе специальностей (азербайджанский сектор):

ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы) ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы)

Правильные ответы по II группе специальностей (русский сектор):

ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы) ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы)

Правильные ответы по III группе специальностей, подгруппа ТС, география (азербайджанский сектор):

ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы)

Правильные ответы по III группе специальностей, подгруппа ТС, география (русский сектор):

ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы)

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