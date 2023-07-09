ГЭЦ обнародовал правильные ответы сегодняшнего экзамена (таблицы)

Обнародованы правильные ответы тестовых заданий сегодняшнего вступительного экзамена по II группе специальностей вузов (в том числе экзамена по географии по III группе специальностей).
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Согласно информации ГЭЦ, правильные ответы закрытых заданий и заданий открытого типа, ответы которых могут быть закодированы.
Правильные ответы по II группе специальностей (азербайджанский сектор):
Правильные ответы по II группе специальностей (русский сектор):
Правильные ответы по III группе специальностей, подгруппа ТС, география (азербайджанский сектор):
Правильные ответы по III группе специальностей, подгруппа ТС, география (русский сектор):