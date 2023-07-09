В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в вузы по II группе специальностей

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9 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей. Сегодня также проводится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе специальности. Об этом говорится в сообщении ГЭЦ.

Экзамены проводятся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе. Экзамен начнется в 10:00. В 09:45 пропускной режим завершится, и прибывшие после этого абитуриенты не будут допускаться в здание, где проводится экзамен.

Экзамен по второй группе специальностей (включая экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе специальностей) предусматривает участие 20 тысяч 836 абитуриентов.