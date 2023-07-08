Песков связал выдачу членов «Азова» с «провалами Украины в контрнаступлении»

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На Анкару в контексте подготовки к саммиту НАТО оказывали большое давление, Турция как член альянса проявляет солидарность, Россия все прекрасно понимает.

Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя передачу Турцией Украине командиров «Азова».

«А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем», – сказал Песков.

По словам Пескова, решение Анкары выдать Киеву командиров «Азова» в нарушение существующих договоренностей «связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины», с которыми они сталкиваются ежедневно, заявил Песков.

«Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит», – заявил Песков.