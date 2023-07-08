Пожар в Шабранском районе локализован (обновлено)

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В результате неотложных мероприятий, осуществленных силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, пожар в труднопроходимой местности вблизи села Текье Шабранского района, локализован.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время работы в направлении полной ликвидации возгорания продолжаются.

Отметим, что к тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и два вертолета Авиационного отряда МЧС, сотрудники Центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов, а также группа жителей села.

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в районе со сложным рельефом вблизи села Текья Шабранского района.

Как сообщили в МЧС, в связи с пожаром в район привлечены соответствующие силы МЧС и два вертолета авиационной части.

Благодаря принятым оперативным мерам удалось предотвратить распространение огня в направлении села. В настоящее время ветреная погода в районе осложняет тушение пожара, но мероприятия по тушению пожара продолжаются.