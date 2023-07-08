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Завтра в Баку будет до 41 градуса тепла

Завтра в Баку будет до 41 градуса тепла

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем – 35-39° тепла, местами до 41°.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются временами дожди и грозы, местами ливни, град.

Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Днем восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 35-40° тепла, местами до 42° тепла, в горах ночью – 13-18° тепла, днем – 23-28° тепла.

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