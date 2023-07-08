Правда с эскортом лжи

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Британский политик Уинстон Черчилль увековечил себя не только тем, что был неподражаем в самой трудной сфере, но и тем, что оказался блестящим автором афоризмов. «Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт лжи», – это уникальное изречение тоже есть творение бессмертного политика.

В трудном единоборстве Азербайджана и Армении правду, которую озвучивает Баку, неизменно эскортирует ложь Иревана. Раз за разом, как только истина и неправда сходятся на ристалище, повторяется одна и та же картина. Лгуны все глубже погружаются в лоно позора.

Сообщество в очередной раз убедилось, что Азербайджан занимает позицию на светлой стороне истории, а Армения – на черной. Вердикт Международного суда, отклонившего ходатайство Иревана «о незаконности» установленного Азербайджаном пограничного пропускного пункта на Лачинской дороге, по логике вещей должен привести в чувство злостного жалобщика. Однако верится с трудом, скорее, этого не произойдет.

В конце мая азербайджанская сторона представила суду доказательства, что свидетельствовали о незаконных, а по фактам, преступных действиях Армении в использовании Лачинской дороги. Азербайджанские военные неоднократно ловили с поличным террористов, боевиков, военнослужащих Армении, когда те переправляли в Карабах боеприпасы, мины и прочие взрывоопасные снаряжения, чтобы не выведенные из азербайджанских земель незаконные вооруженные формирования продолжали творить зло.

О том, что армянские военные и бизнесмены незаконно эксплуатировали природные ресурсы, нанося огромный ущерб природе и экологии Азербайджана, СМИ, общественные структуры и экологические активисты трубили постоянно. Предупреждения Баку, его увещевания и старания, рассчитанные на предотвращение противоправных и опасных действий армянских нарушителей, результатов не дали.

Во избежание нарастания опасных тенденций и развития условий для незаконного прибытия в Азербайджан граждан третьих стран, да еще и с явными подстрекательскими намерениями, Баку от слов перешел к адресным действиям. Некоторые из них не обошлись без применения силы.

Взятие азербайджанскими военными под контроль ряда высот, пресечение маневров еще не обезвреженных сепаратистов, наконец, предотвращение незаконного трафика с помощью установки ППП на Лачинской дороге привело к востребованным изменениям. Ужесточение контроля в целях обеспечения безопасности людей, вне зависимости от их национальной принадлежности, положило начало долгожданной стабилизации.

Рупоры армянского агитпропа за все последнее время непрестанно верещали на весь свет, мол, Баку блокирует армянскую общину Карабаха, обрекая ее на неимоверные страдания, хотя никаких поводов для истерии и циничных кампаний не было.

Даже президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международных саммитах и конференциях, неоднократно приводил статистические данные о количестве автотранспортных средств и людей, которые ежедневно пересекали азербайджано-армянскую границу по Лачинской дороге.

15 июня 2023 года Иреван, сотрясая воздух фальшью и угрозами, обратился в Международный суд в Гааге, состряпав ложный иск, в котором сообщалось «о полном закрытии Азербайджаном Лачинской дороги». Идя на очередную провокацию, Армения очень надеялась, что арбитражная инстанция срочно вмешается и обяжет Баку выполнять какие-то требования. Были еще и ожидания относительно санкций в случае, если бы иск был удовлетворен.

Зная коварные планы визави, азербайджанская сторона представила суду подробную информацию о военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на ППП с целью нарушения слаженности работ, которые осуществляют пограничные и военные службы Азербайджана.

В пояснительных свидетельствах Азербайджана черным по белому были отображены истинные причины осложнений, которые препятствовали движению на важной коммуникации. Аргументы и доводы Баку не оставили сомнений в том, что обстановку нарочито эскалировала и продолжает будоражить Армения, которая после поражения в 44-дневной войне не перестает накалять обстановку ради реализации реваншистских планов.

Вообще, эта истеричная история обнажает близорукость армянских политиков, которые не перестают заниматься демагогией ради призрачных целей. Все, что они предпринимают вдоль приграничной линии, в Карабахском экономическом районе через своих присных, выходит боком для представителей армянской общины Азербайджана.

Такое впечатление, что хайские умы, заправилы диаспоры вместе с церковными иерархами, что фотографируются с автоматами наперевес, делают все, чтобы превратить жизнь азербайджанских армян в нескончаемый кошмар. Это им удается.

Видя, насколько российские миротворческий контингент медлит с разоружением боевиков и выводом военнослужащих армии Армении с территории Азербайджана, Баку предлагает армянам Карабаха не медлить с реинтеграцией в азербайджанское общество. На то есть и другие причины, но не об этом речь.

И к чему же привели новые потуги хайского сутяжничества? К нулевому результату для истца. Суд полностью согласился с доказательствами и доводами Азербайджана, оставив Армению с носом. Причем, судейская коллегия единогласно отклонила ходатайство Иревана.

На официальном уровне высокая инстанция признала, что Азербайджан располагает суверенным правом устанавливать ППП на условной границе с Арменией. Это не противоречит международным правовым актам. Суд также подтвердил, что Азербайджан не имеет никаких обязательств (опять же по международному праву) для вывода своих вооруженных сил с Лачинской дороги.

Международный арбитраж счел необоснованным утверждение о том, что эксплуатация СБМ, установленного Арменией с апреля текущего года на границе с Азербайджаном на основании ее суверенного права, нарушает решение суда от 22 февраля 2023 года. Азербайджан согласился с тем, что противная сторона имеет право осуществлять контроль над Лачинской дорогой через СБМ.

Превратив ложь и дешевый популизм в главные элементы государственной политики, Армения погружается в трясину наглости и бесстыдства, мирясь с ощутимыми имиджевыми потерями. Это принижает ее в глазах сообщества. Разве очевидный тренд не есть основание для пересмотра целей и действий?

Грандиозный в глазах хайских идеологов проект «миацум», так же как и фальшивая фишка с так называемыми правами армян Карабаха, зримо провалились на глазах у международных сил.

Большая ложь продолжает убивать единство армян, разлагает их государственность, превращая проблемную страну в обузу для сообщества.

Это выбор тех, кто изображает из себя всезнающих и далеко видящих. Пусть продолжают в том же духе. Но малочисленной армянской общине Карабаха следует торопиться с собственным выбором.

Вердикт Международного суда еще раз доказал, что Азербайджан, реализуя суверенные права, всецело признает верховенство международного законодательства, действуя в русле здравомыслия. А это показатель высокого политического стиля.

Тофик Аббасов