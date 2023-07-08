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Франсуа Олланд: погромы в стране устроило поколение, которое обнищало

Франсуа Олланд: погромы в стране устроило поколение, которое обнищало

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что погромы в стране устроило поколение, которое обнищало из-за инфляции и ковидных ограничений, сообщает The Times.

Беспорядки усугубились благодаря социальным сетям, которые поощряли подражание и создали «эффект домино», когда ночи становились все более и более жестокими.

Наркоторговцы и другие преступники воспользовались ситуацией, убедив часть митингующих, средний возраст которых составляет 17 лет, уничтожить камеры видеонаблюдения и другое оборудование, мешающее их торговле. По мнению Олланда, во Франции не возникло своего движения Black Lives Matter.

Экс-президент считает, что беспорядки могут вспыхнуть в других странах, в том числе в Великобритании. Предотвратить это можно, увеличивая финансирование школ в бедных кварталах и продвигая социальную мобильность, чтобы дать ученикам надежду на переезд.

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