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Главное Мир

Уголовное преследование за наркотики в Шотландии могут отменить

Уголовное преследование за наркотики в Шотландии могут отменить

Правительство Шотландии предложило отменить уголовную ответственность за хранение наркотиков.

«Этот шаг позволит людям, пойманным за хранение наркотиков, получить лечение и поддержку вместо уголовной ответственности и исключения из общества», — говорится в постановлении правительства.

В правительстве отметили, что без судимости люди, проходящие лечение, улучшат свои шансы на трудоустройство.

Также говорится, что изменение законодательства облегчит выполнение мер по снижению вреда от употребления наркотиков, которые включают пункты для приема наркотиков под надзором, проверка на наркотики и доступ к препарату налоксон (антидот при передозировке героином).

По словам министра по делам наркотиков Елену Уизем, перед властями стоит цель построить общество, в котором злоупотребление наркотиками будет рассматриваться не как преступность, а как вопрос, связанный со здоровьем. Это позволит ослабить стигматизацию и дискриминацию, чтобы человек смог реабилитироваться и внести позитивный вклад в общество.

Она добавила, что правительство Шотландии готово работать с британскими властями для реализации прогрессивной политики в этой области.

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