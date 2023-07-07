Президент Албании почтил память Гейдара и Зарифы Алиевых (фото)

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7 июля находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Республики Албания Байрам Бегай посетил Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику ему. Об этом сообщает «Азертадж».

Была также почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.