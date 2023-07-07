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Зеленский поедет на саммит НАТО

Зеленский поедет на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, Зеленский примет участие в первом заседании нового Совета Украина – НАТО, о создании которого объявят на саммите. Генсек не уточнил, примет ли украинский президент участие в самом саммите.

Ранее Зеленский заявлял, что не поедет на саммит если там не будет озвучено приглашение Украины в НАТО. Также Столтенберг на брифинге рассказал, какие решения на саммите могут принять по Украине: согласование многолетней программы поддержки, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО, предоставление 500 млн евро на основные нужды вроде топлива и лекарств, обеспечение оборонных нужд, включая военные госпитали.

Участники саммита также должны подтвердить путь Украины к членству в НАТО в будущем, создадут совет Украина-НАТО, который станет платформой по урегулированию кризисов и принятию решений.

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