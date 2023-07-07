Индекс Veyseloglu за июнь

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Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за июнь 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на июнь месяц 2023 года оказалась на 9.1% выше по сравнению с этим же периодом 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в июне 2022 года выросла на 9.6%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 9.4%.

Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 4.5%, гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 12.2%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе.

Индекс не является показателем уровня инфляции.