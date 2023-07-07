Страны НАТО установят 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов

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Страны – члены НАТО установят на саммите в Вильнюсе 2% ВВП в качестве минимального размера военных расходов.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы, передает ТАСС.

«Союзники определят более амбициозные цели и установят 2% ВВП как минимальный размер оборонных расходов ежегодно», – сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО в 2023 году увеличит военные расходы на 8,3%.

«Сегодня мы обнародуем новые оценки оборонных расходов. В 2023 году будет увеличение на 8,3% среди европейских союзников и Канады – это самый большой рост за десятилетия. Таким образом, с 2014 года союзники потратят на оборону $450 млрд дополнительно», – добавил он.