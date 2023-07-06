США уговаривают Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом указал на важность сохранения единства НАТО в контексте заявки Швеции на вступление в альянс. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Сегодня госсекретарь Блинкен поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Госсекретарь Блинкен отметил важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать вступление Швеции в альянс НАТО сейчас», – следует из заявления Миллера.

Как сообщал МИД Турции, в ходе разговора также затрагивалась реализация черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.