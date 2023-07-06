Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО |
Генсек ОПЕК опроверг слухи о приглашении Азербайджана в организацию (обновлено) |
Посол: Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана |
Турция предоставит Украине самоходные орудия |
Глава МВД Франции заявил о завершении гражданской войны |
Карабахские армяне пересекли ППП «Лачин» (видео) |
Гонки Ф-1 в Баку пройдут 13-15 сентября |
В Казахстане намекнули россиянам, что заберут Астрахань, Оренбург и Алтай (видео) |
Россия помогает сепаратистам перевозить средства обеспечения к боевым позициям (видео) |
Главное Мир

Чарльз III получил королевские регалии Шотландии (фото, видео)

Чарльз III получил королевские регалии Шотландии (фото, видео)

В Эдинбурге (Шотландия) 5 июля состоялось шествие по случаю церемонии вручения драгоценностей шотландской короны королю Великобритании Чарльзу III. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В шествии приняли участие также более 700 военнослужащих Королевского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил.

Чарльз III получил корону, скипетр и меч, которые являются частью королевских регалий Шотландии.

Отмечается, что корона из золота и серебра весом более 1,5 кг, была изготовлена для короля Якова V. Он появился в ней впервые на публике в 1540 году.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Также на национальной благодарственной службе в соборе Святого Джайлза был представлен новый меч, названный в честь покойной королевы Елизаветы II.

После салюта в Эдинбургском дворце, запущенного из 21 пушки, королевская процессия вернулась во дворец Голирудхаус.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Завершением церемонии стал пролет группы самолетов Королевских ВВС «Красные стрелы».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Теги:
Из этой рубрики
Грете Тунберг грозит тюремный срок, но она может отделаться штрафом
Мир

Грете Тунберг грозит тюремный срок, но она может отделаться штрафом

2023/07/06, 00:18
Чарльз III получил королевские регалии Шотландии (фото, видео)
Мир

Чарльз III получил королевские регалии Шотландии (фото, видео)

2023/07/06, 00:07
Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО
Мир

Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО

2023/07/05, 23:53
В результате гражданской войны Франция понесла миллиардный ущерб
Мир

В результате гражданской войны Франция понесла миллиардный ущерб

2023/07/05, 23:40
Обыск в доме Пригожина (фото, видео)
Мир

Обыск в доме Пригожина (фото, видео)

2023/07/05, 22:45
Во время гражданской войны во Франции правоохранители задержали 4 тыс. человек
Мир

Во время гражданской войны во Франции правоохранители задержали 4 тыс. человек

2023/07/05, 22:36
Глава ВОЗ предрек миру наводнения, ураганы и аномальную жару
Мир

Глава ВОЗ предрек миру наводнения, ураганы и аномальную жару

2023/07/05, 20:42
F-16 для Киева. Почему Байден был против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО
Мир

F-16 для Киева. Почему Байден был против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

2023/07/05, 20:26
Глава МВД Франции заявил о завершении гражданской войны
Мир

Глава МВД Франции заявил о завершении гражданской войны

2023/07/05, 19:44