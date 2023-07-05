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Главное Экономика

Депутат рассказал о негативных последствиях для Азербайджана из-за падения курса рубля

Депутат рассказал о негативных последствиях для Азербайджана из-за падения курса рубля

Российский рубль в последнее время продолжает дешеветь. За последние 2 месяца рубль упал на 14% по отношению к доллару. Санкции давят на рубль. В связи с этим негативные прогнозы относительно российской экономики влияют и на валютный рынок.

Депутат, экономист Вугар Байрамов оценил влияние девальвации рубля в России, являющейся одним из основных торговых партнеров Азербайджана, на экономические отношения между двумя странами, передает АПА.

Он отметил, что Россия является крупнейшим партнером Азербайджана по импорту и основным партнером Азербайджана по ненефтяному экспорту. В этом плане обесценивание российской валюты по отношению к манату приводит к подорожанию экспортируемой Азербайджаном ненефтяной продукции в рублевом выражении. Это нежелательно с точки зрения ненефтяных экспортных возможностей.

«Профицит платежного баланса и изменение обменного курса в основных странах-партнерах укрепили номинальный эффективный обменный курс маната на 5,1% за первые 5 месяцев текущего года. Следует отметить, что основной причиной положительного сальдо платежного баланса является экспорт энергопродукции. С этой точки зрения приоритетным является дальнейшее улучшение структуры экспорта с качественной точки зрения», – добавил Вугар Байрамов.

Что касается влияния на курс маната событий на валютных рынках соседних стран, в том числе России, депутат отметил, что значительная часть спроса на валюту в настоящее время покрывается за счет Государственного нефтяного фонда: «Но Азербайджан еще не перешел на режим обменного курса. Центральный банк сохраняет возможность прямого вмешательства в процесс. Поэтому то, как изменится курс маната, напрямую зависит от позиции Центрального банка Азербайджана».

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