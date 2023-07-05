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Ильхам Алиев посоветовал Макрону заняться проблемами в собственной стране вместо защиты армян

Ильхам Алиев посоветовал Макрону заняться проблемами в собственной стране вместо защиты армян

Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, передает Азербайджан.

Глава государства подчеркнул, что вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с подобными тревожными тенденциями в своей собственной стране.

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