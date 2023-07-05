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Ильхам Алиев: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое

Ильхам Алиев: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое

Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемые Францией за пределами Европы территории – это отвратительные остатки французской колониальной империи.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам», передает Азертадж.

Глава государства отметил, что Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над островом Майотта, а также права народа Новой Каледонии и других народов французских заморских общин и территорий.

Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму, отметил Алиев.

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению.

«Во время геноцида при французском правлении были убиты почти 1,5 миллиона алжирцев. Черепа алжирских борцов за свободу до сих пор хранятся в парижском музее в качестве военных трофеев», – отметил Ильхам Алиев.

Отметив, что это цинично и отвратительно, глава государства сказал: «Мы требуем от президента Франции Эмманюэля Макрона передать Алжиру останки его героев».

Президент подчеркнул, что Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.

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