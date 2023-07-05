Евросоюз отказался предоставить Армении техническое содействие |
ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте |
Ильхам Алиев посоветовал Макрону заняться проблемами в собственной стране вместо защиты армян |
Алиев заявил, что во Франции все чаще звучат расистские ненавистнические высказывания |
Ильхам Алиев: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое |
Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине |
Важное заявление МЧС об опасности селей и паводков |
Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан |
Украина обвинила Россию в применении химоружия |
Главное Мир

Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине

Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на западных и китайских официальных лиц.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. По словам собеседников издания, такая ситуация указывает на то, что глава китайского государства испытывает беспокойство по теме украинского конфликта, несмотря на молчаливую поддержку Москвы.

Теги:
Из этой рубрики
Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу
Мир

Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу

2023/07/05, 12:39
Спецпредставитель Китая не поверил властям Украины и уехал, не дождавшись доказательств
Мир

Спецпредставитель Китая не поверил властям Украины и уехал, не дождавшись доказательств

2023/07/05, 12:14
Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации границы в Персидском заливе
Мир

Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации границы в Персидском заливе

2023/07/05, 11:57
Евросоюз отказался предоставить Армении техническое содействие
Мир

Евросоюз отказался предоставить Армении техническое содействие

2023/07/05, 11:41
Британская разведка: После бунта Пригожина два российских генерала исчезли из поля зрения
Мир

Британская разведка: После бунта Пригожина два российских генерала исчезли из поля зрения

2023/07/05, 11:18
Боррель о позиции ЕС по сожжению Корана
Мир

Боррель о позиции ЕС по сожжению Корана

2023/07/05, 11:12
Госдеп США хочет убедить проармянского сенатора не мешать поставкам F-16 Турции
Мир

Госдеп США хочет убедить проармянского сенатора не мешать поставкам F-16 Турции

2023/07/05, 10:21
Китай обвинил США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»
Мир

Китай обвинил США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»

2023/07/05, 09:56
Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине
Мир

Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине

2023/07/05, 09:43