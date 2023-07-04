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Теракт в Тель-Авиве (видео)

Теракт в Тель-Авиве (видео)

По меньшей мере четыре человека получили травмы в результате наезда автомобиля, сопровождавшегося стрельбой, в Тель-Авиве, сообщила газета Jerusalem Post.

По ее данным, нападавший убит. На место прибыли медики, они оказывают помощь раненым. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии. В то же время радиостанция «Галей ЦАХАЛ» проинформировала во вторник, что пострадали шесть человек, трое из них в тяжелом состоянии. Один из пострадавших является несовершеннолетним. По информации радио «Кан», наезд был преднамеренным.

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