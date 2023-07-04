Пакистанский министр посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (фото)

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Делегация во главе с министром по работе с проживающими за рубежом пакистанцами и развитию человеческих ресурсов Пакистана Саджидом Хуссейном Тури прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венки.

Затем гости посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Прибыв затем в Аллею шехидов, гости возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, почтили их память.