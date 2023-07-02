В Грузии осудили украинские санкции против Georgian Airways

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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против авиакомпании Georgian Airways и ее основателя Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию.

«Принятое со стороны определенных представителей властей Украины сегодняшнее решение в отношении гражданина Грузии Тамаза Гаиашвили не стало первым тяжелым и несправедливым решением против грузинского народа на фоне той солидарности, которую мы проявляем в отношении Украины», – сказал Папуашвили, которого цитирует «Интерфакс».

При этом спикер парламента отметил, что в Тбилиси привыкли к подобным решениям Киева, добавив, что украинские власти ранее поступали и намного хуже, в частности, укрывали на своей территории преступников, которых Грузия объявила в розыск.

Среди таких лиц, он назвал Зураба Адеишвили (бывший министр юстиции Грузии) и Гию Лорткипанидзе (бывший замглавы МВД Грузии).

«Один – советник генерального прокурора (Украины), а другой – заместитель начальника (украинской) контрразведки. Двое преступников укрываются в Украине», – подчеркнул Папуашвили.