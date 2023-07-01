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Зурабишвили призвала усилить контроль над российскими инвесторами

Зурабишвили призвала усилить контроль над российскими инвесторами

За российскими инвесторами в Грузии следует усилить надзор, заявила президент страны Саломе Зурабишвили журналистам, сообщает телеканал Mtavari.

«Должен быть контроль над этими российскими бизнес-инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда русскими с Кипра, иногда русскими из Израиля, а иногда и другими», — сказала она.

Президент также заявила, что блокирует предоставление гражданства россиянам негрузинского происхождения, приезжающим инвестировать в страну. По ее мнению, им достаточно вида на жительство. Однако Зурабишвили отметила, что российские туристы и эмигранты «сами по себе» не представляют угрозы для страны, передает Interpressnews.

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