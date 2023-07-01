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На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми

На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми

Следователи устанавливают обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в ночь на субботу в коммуне Анже (департамент Мен и Луара) на западе Франции. Об этом сообщил телеканал France 3.

Отмечается, что «возбуждено несколько уголовных дел по факту незаконного ношения оружия после стычек, которые произошли между манифестантами и группировкой ультраправых». В общей сложности в коммуне в течение ночи было задержано 11 человек, сообщает телеканал.

По данным France 3, представители запрещенной во Франции ультраправой группировки были вооружены бейсбольными битами и дубинками.

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