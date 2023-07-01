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Bloomberg: В окружении Шойгу проходили проверки после мятежа Пригожина

Bloomberg: В окружении Шойгу проходили проверки после мятежа Пригожина

Окружение Шойгу попало под пресс силовиков после мятежа Пригожина. В отношении ближайших соратников министра обороны России Сергея Шойгу проводились проверки после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Кто именно проводил проверки, кого они коснулись и в чем заключались, в публикации не уточняется. Bloomberg отмечает, что никаких публичных подтверждений о проведении проверок не было. Российские власти информацию о проверках в окружении Шойгу не комментировали.

Пока западные чиновники не прогнозируют перестановок, которые поставят под угрозу позиции Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, потому что Путин неохотно увольняет своих соратников.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время своего мятежа планировал захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова во время их запланированного визита в Ростовскую область.

После попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задание ликвидировать его организатора, владельца так называемой ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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