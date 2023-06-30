В Азербайджане в июне 24 дня были дождливыми

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В июне на территории страны осадки были интенсивными и сильными с ливневым характером преимущественно в горных и предгорных районах.

Об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, первый месяц лета характеризовался неустойчивой погодой.

«За месяц 11- 24 дней в регионах были дождливыми, в основном в северных и восточных районах осадки многократно превышали норму. В Гусаре – в 3,2 раза, Гахе -2,8 раза, Сабирабаде – 2 раза.

По словам Н.Махмудова, месячная норма в Губе составила 169%, Шеки – 143%, Балакяне – 131%, Загатале – 118%, в Гяндже – 111%, Гедабеке – 117%, в Джафархане – 106%. А в Лянкяранско-Астаринской зоне было зафиксировано относительно небольшое количество осадков, составившее 23-70% месячной нормы:

«Осадков в виде града в июне этого года было чаще, чем в прошлом году. Так, за месяц град зарегистрирован 38 раз. А в прошлом году было 18.

Наибольший диаметр града был зафиксирован 1 июня этого года в селах Чяманли и Сарыджалы Агдамского района-30-35 мм».

По словам начальника службы, в результате интенсивных дождей водность в реках увеличилась, через некоторые реки прошли сели. В июне было зафиксировано 55 сходов селей, что является рекордом за многолетние наблюдения: «Несмотря на то, что погода была в основном неустойчивой, среднесуточная температура в Баку 24 дня была выше нормы (1-5°)».