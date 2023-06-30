Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено) |
МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено) |
В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана |
Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек (видео) |
Азербайджан: Достигнут дополнительный прогресс в переговорах |
Блинкен заявил о прогрессе в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении |
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Армяне вновь открыли огонь по нашим позициям |
Главное Общество

В Азербайджане в июне 24 дня были дождливыми

В Азербайджане в июне 24 дня были дождливыми

В июне на территории страны осадки были интенсивными и сильными с ливневым характером преимущественно в горных и предгорных районах.

Об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, первый месяц лета характеризовался неустойчивой погодой.

«За месяц 11- 24 дней в регионах были дождливыми, в основном в северных и восточных районах осадки многократно превышали норму. В Гусаре – в 3,2 раза, Гахе -2,8 раза, Сабирабаде – 2 раза.

По словам Н.Махмудова, месячная норма в Губе составила 169%, Шеки – 143%, Балакяне – 131%, Загатале – 118%, в Гяндже – 111%, Гедабеке – 117%, в Джафархане – 106%. А в Лянкяранско-Астаринской зоне было зафиксировано относительно небольшое количество осадков, составившее 23-70% месячной нормы:

«Осадков в виде града в июне этого года было чаще, чем в прошлом году. Так, за месяц град зарегистрирован 38 раз. А в прошлом году было 18.

Наибольший диаметр града был зафиксирован 1 июня этого года в селах Чяманли и Сарыджалы Агдамского района-30-35 мм».

По словам начальника службы, в результате интенсивных дождей водность в реках увеличилась, через некоторые реки прошли сели. В июне было зафиксировано 55 сходов селей, что является рекордом за многолетние наблюдения: «Несмотря на то, что погода была в основном неустойчивой, среднесуточная температура в Баку 24 дня была выше нормы (1-5°)».

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане в июне 24 дня были дождливыми
Общество

В Азербайджане в июне 24 дня были дождливыми

2023/06/30, 21:54
Закрывается туннель в направлении круга 20 января
Общество

Закрывается туннель в направлении круга 20 января

2023/06/30, 21:14
Россияне резко заинтересовались Азербайджаном
Общество

Россияне резко заинтересовались Азербайджаном

2023/06/30, 19:30
В Сабирабадском районе оштрафованы лица, загрязняющие окружающую среду
Общество

В Сабирабадском районе оштрафованы лица, загрязняющие окружающую среду

2023/06/30, 18:23
AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван
Общество

AZAL увеличил количество рейсов по маршруту Баку-Нахчыван

2023/06/30, 16:04
Обнародован прогноз погоды на завтра
Общество

Обнародован прогноз погоды на завтра

2023/06/30, 14:09
Сход оползня повредил дорогу Баку-Шемаха-Габала (фото, видео)
Общество

Сход оползня повредил дорогу Баку-Шемаха-Габала (фото, видео)

2023/06/30, 00:42
Знаменитый школьник из Ханалыга едет учиться в Англию
Общество

Знаменитый школьник из Ханалыга едет учиться в Англию

2023/06/29, 15:42
Мушвиг Алескерли требует от Франции справедливого расследования
Общество

Мушвиг Алескерли требует от Франции справедливого расследования

2023/06/29, 15:30